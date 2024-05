Lega, Giovanna Miele inaugura i point di Latina e Terracina

LATINA – Tutto pronto per la doppia inaugurazione dei point elettorali della Deputata Giovanna Miele, candidata della Lega alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 Giugno. L’evento avrà luogo domani, Venerdì 10 Maggio, con due appuntamenti distinti.

Il primo incontro si terrà a Terracina alle 17:15 presso Via Roma 57, mentre il secondo avrà luogo a Latina alle 18:30 in Corso della Repubblica 171.

Durante questi incontri – spiega la Deputata Miele – avremo modo di condividere e discutere in modo aperto e coinvolgente con tutti i partecipanti le sue proposte sulle tematiche di fondamentale importanza per il futuro dell’Italia all’interno dell’Unione Europea, con un’attenzione particolare ai temi ambientali ed economici. In un quadro in cui riconoscendo il valore delle politiche green vanno esplorate criticamente anche le loro implicazioni pratiche e l’impatto sul territorio locale e sull’economia italiana e sulla vita delle persone.

“Tra i principali temi di questa campagna elettorale – aggiunge Miele – vi è invece la necessità di promuovere politiche europee che salvaguardino l’economia e l’occupazione in Italia e sul nostro territorio, garantendo al contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e una tutela dell’ambiente, senza compromettere la competitività delle imprese e il benessere delle comunità locali, cosa che è mancata invece in questi cinque anni a causa delle scelte scellerate della Commissione Europea a guida Von Der Leyen. Scelte che troppo spesso hanno messo a rischio le eccellenze industriali del nostro paese inseguendo la transizione energetica, oltre a penalizzare in troppe occasioni i prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche italiane e locali

Sarà presente in entrambe le occasioni anche Claudio Durigon, Senatore e Sottosegretario al Lavoro, che condividerà la sua visione per un’Europa più vicina alle esigenze degli italiani.