Secondo weekend con il Maggio Sermonetano: di scena l’arte e la musica

SERMONETA – Secondo fine settimana dedicato al Maggio Sermonetano – spettacoli in strada, giunto all’edizione numero 29, promossa dall’associazione Maggio Sermonetano in collaborazione e con il contributo dell’Amministrazione comunale di Sermoneta e della Regione Lazio. La rassegna animerà il centro storico di Sermoneta i fine settimana di maggio con eventi che abbracciano tutte le forme d’arte.

Sabato 11 maggio ore 10 Passeggiata Poetica dal centro storico di Sermoneta a “La Furchia” via Antignana; Francesca Camilla d’Amico in Racconta Storie “narrazioni di tradizione e memoria collettiva da tessere passo dopo passo” a cura di Associazione Exotique (info e prenotazioni 329.8424810).

Rotaract club Latina con “Poesia a 360 sensi” poesie di Isabella Velardo e Mariano Macale alla pinacoteca dell’Università agraria. Dalle 16.30 lettura poesia con interprete lis e accompagnamento musicale, con la partecipazione di Uici sezione di Latina ed Ens sezione di Latina.

Domenica 12 Maggio apertura degli spazi espositivi alla Loggia dei mercanti, chiesa di San Michele Arcangelo, nelle vie del paese piazza Santa Maria con esposizione di strumenti musicali, libri e oggetti d’arte. Ore 15.30 Loggia dei mercanti laboratorio di ceramica per bambini e adulti a cura dell’associazione William Morris di Sermoneta (info e prenotazioni – 3462191725).

Dalle ore 17.00 gli Spettacoli In strada Piazza San Lorenzo Χαβαλές (Havalés) – musica rebetika (Antonella Palombo, Clara Mirolla mandolino, voce, Gianni Pascucci darabuka, voce, Giovanna Tinè bouzouki, baglama, voce, Mario Casale chitarra, Massimo Greco bouzouki, baglama, Paolo Venturini chitarra); Piazza Santa Maria Ensemble di Percussioni del Liceo Musicale di Latina (Bacilieri Morris, Di Battista Tommaso, Morucci Anna, Iannotta Giuseppe, Pietrucci Luca, Scusato Joey Arley Direttore Salvatore Campo); corte del palazzo comunale “spazio per giovani musicisti” Nicole Ippoliti, Emma Biscuola, Margherita Cantarelli, Giulia Mazzotta, Alessandro Donzelli, Siria Tomezzoli, Lorenzo Bindi, Flavio Di Resta musiche di Mozart, Telemann, Beethoven, Kabalevskij, Vinciguerra, Stankovych (progetto didattico Go4piano Tatiana Stankovych allievi di Tatiana Stankovych e Vincenzo Tedesco).

Alle ore 20.30 al Belvedere concerto “Nubras ensemble” Giulia Anita Bari e Carla Mulas González violini, Giorgio Gadotti sax contralto e alla gajda, Nino Conte fisarmonica e Giovanni Lo Cascio percussioni

NUBRAS è un ensemble internazionale con sede in Italia, formato nel 2022, che unisce musica tradizionale dei Balcani con influenze jazz e classiche. Il risultato è un viaggio luminoso e coinvolgente in una dimensione da camera tra suoni intimi e ritmo delle fanfare balcaniche. Un trio femminile di archi – Giulia Anita Bari e Carla Mulas González ai violini, Rachel Blueberger al violoncello – incontra le anime jazz e folk di Giorgio Gadotti al sax contralto e alla gajda, Nino Conte alla fisarmonica e Giovanni Lo Cascio alle percussioni. Nel 2023, l’ensemble ha vinto il bando Culture Moves Europe e ha registrato in Bulgaria il suo album di debutto – Bulgarian Routes – con tre incredibili musicisti bulgari: Borislav Galabov, compositore e suonatore di gadulka nell’Ensemble Nazionale di Musica Bulgara, Dyiana Vasileva, voce del rinomato coro “Mystery of the Bulgarian Voices”, e Kiril Belezhkov, virtuoso di kaval. L’album sarà presentato al Maggio Sermonetano.