“Grandi e piccini diritti alla meta”: Da Vinci-Rodari e Veneto-Salvemini vincono il concorso Unicef

LATINA – Si è tenuta questa mattina, al teatro Ponchielli di Latina, la premiazione dei cortometraggi vincitori del concorso “Grandi e piccini diritti alla meta”, bandito dall’Assessorato all’Istruzione e da quello alle Politiche giovanili del Comune di Latina, in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’Unicef, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, destinato alle scuole secondarie di I° e II° grado della città per promuovere tra gli studenti la conoscenza della Convenzione ONU approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991.

Obiettivo del concorso quello di favorire la conoscenza, l’approfondimento e la crescita di consapevolezza dei diritti sanciti dalla Convenzione, realizzando un cortometraggio o un videoclip sul tema. A trionfare, nelle due classi di concorso, la scuola secondaria di I° grado I.C. Da Vinci-Rodari con “Hai diritto al gioco”, e la scuola secondaria di II° grado dell’I.C. Vittorio Veneto-Salvemini con “Il diritto di giocare”.

«Abbiamo visionato diversi filmati, tutti davvero molto belli e validi. Non è stato affatto facile decretare i vincitori – il commento entusiasta della presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef Michela Verga, membro della commissione giudicatrice del concorso –. Tutti i cortometraggi che hanno partecipato saranno adesso raccolti dall’amministrazione comunale per essere messi a disposizione delle scuole interessate a realizzare percorsi e attività analoghe, così da favorire la diffusione delle buone prassi. Per questo non posso che ringraziare il sindaco Matilde Celentano, l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e quello all’Istruzione Francesca Tesone, i quali hanno accolto l’invito dell’Unicef ad organizzare iniziative per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza lo scorso 20 novembre, cogliendo l’importanza del diritto all’ascolto dei più piccoli ed estendendo le iniziative anche al resto dell’anno, come attraverso questo concorso per le scuole. Inoltre, posso annunciare con enorme piacere che lo spot dell’I.C. Vittorio Veneto-Salvemini, vincitore della classe di concorso dei licei, è già stato segnalato ad Unicef Italia, vista l’attenzione e la cura con cui è stato girato: un videoclip di grande impatto che merita l’attenzione anche del nazionale».