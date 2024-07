Al via la seconda edizione del Chiesuola Summer Fest

LATINA – Sta per prendere il via la seconda edizione del Chiesuola Summer Fest, la rassegna dedicata alle migliori tribute band di Latina e provincia destinata a far vibrare l’anima musicale che alberga in ognuno di noi. Dal 4 al 15 luglio, sono in programma dodici concerti live ad ingresso gratuito, che spazieranno dal rock al pop, dallo swing al cantautorato italiano, con una incursione nella canzone classica e popolare napoletana.

Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, si potranno ascoltare dal vivo brani e autori che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, omaggiati su palco del Chiesuola Summer Fest da dodici tribute band d’eccezione, ognuna delle quali ha valicato i confini delle semplici cover per regalare al pubblico performance generose e degne di nota, curate in ogni dettaglio, capaci di coinvolgere e travolgere.

Giovedì 4 luglio si inizia con Bublè Bublè, tributo italiano a Micheal Bublè ai suoi migliori successi, con uno show in grado di regalare una commistione virtuosa di swing e pop.

Venerdì 5 luglio è la volta di Giorgia Paradiso Band per rivivere il pop italiano degli anni ’80 e ’90: dopo tante partecipazioni ad eventi nazionali e programmi tv Giorgia Paradiso e la sua band sono tutti per il Chiesuola Summer Fest.

Sabato 6 luglio si strizza l’occhio alla musica internazionale di Lady Gaga con Bad Romance: la band si propone di ricreare fedelmente l’energia e lo spettacolo dei suoi concerti, attraverso la cura degli arrangiamenti musicali, della scenografia, dei costumi e delle coreografie.

Domenica 7 luglio i riflettori sono tutti per The Vox – Solo grandi successi italiani: da Rino Gaetano a Loredana Bertè, dai Ricchi e Poveri a Nada, passando per Battisti, Zucchero, Vasco Rossi, Patty Pravo e tanti altri per un mix esplosivo di successi.

Lunedì 8 luglio sul palco del Chiesuola Summer Fest saliranno i The Beaters, la tribute band del Beatles nata con l’intento di trasmettere il divertimento e l’euforia della musica dei quattro baronetti di Liverpool. Con oltre 1.000 concerti in Italia e nel mondo, proporranno una lunga raccolta di capolavori, eseguiti con ricercata fedeltà ai suoni e agli arrangiamenti originali.

Martedì 9 luglio vanno in scena i Latinapoli, gruppo formato da musicisti di diversa estrazione e provenienza ma accomunati da una grande passione, la canzone classica e popolare napoletana, che ci restituiranno con un repertorio frutto delle più disparate contaminazioni.

Mercoledì 10 luglio tocca a Busca’s: 10 elementi di una band tutta swing che ripercorre i più grandi successi del grande Fred Buscaglione, per poi viaggiare all’interno della musica italiana attraverso i più grandi successi, tutti naturalmente in chiavi swing…ma non solo.

Giovedì 11 luglio spazio a L’Industria di Caffè, la prima tribute Band degli 883 sul territorio pontino, nata con l’intento e la voglia di fare un tuffo mnegli anni ‘90 e 2000: un’operazione nostalgica, per rivivere e cantare a squarciagola “Gli Anni d’oro”.

Venerdì 12 luglio occhi e orecchie puntati su Riff Raff: è la band tributo agli AC/DC che gira mezza Italia tra motoraduni e feste della birra. Dopo vari cambi di formazione, i Riff Raff diventano una famiglia allargata con vecchi e nuovi elementi che si alternano sul palco, sempre nel nome di una musica che è assolutamente da condividere.

Sabato 13 luglio ci si scatena con Siamo Solo Noi, tribute band di Vasco Rossi, nata con l’intento di riprodurre la musica e le emozioni dei concerti del rocker di Zocca, puntando ad esecuzioni musicali quanto più fedeli all’originale: il risultato è un’esplosione di ritmo capace di calamitare l’attenzione di pubblici eterogenei, proprio come avviene nei live del Blasco.

Domenica 14 luglio lo show porta la firma dei The Crasis: cinque amici di vecchia data, dopo aver suonato in altre band, a volte rock, spesso blues e ogni tanto pop, si ritrovano insieme per un nuovo progetto musicale in grado di assicurare uno show incredibile.

Lunedì 15 luglio il gran finale di questa seconda edizione del Chiesuola Summer Fest è affidato ad Hard Road, gruppo hard rock anni ‘70-‘80 che propone i più grandi successi delle band che hanno fatto la storia del rock di quegli anni, dai Black Sabbath, ai The Cult, Billy Idol, Van Halen e molti altri. Nei loro live si respira energia e tanto entusiasmo, quello delle intramontabili sonorità rock.

L’appuntamento è in località Chiesuola (Latina – fronte chiesa), ogni sera a partire dalle ore 21.00. Ingresso gratuito. Radio Immagine è media partner dell’evento.