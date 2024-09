Abc, personale in agitazione: le rappresentanze sindacali annunciano assemblea e proteste sotto il Comune

LATINA – Abc sul piede di guerra. Le Rappresentanze sindacali unitarie dell’Azienda per i Beni Comuni del comune di Latina chiedono alla sindaca Celentano un intervento “più deciso e risolutivo delle istanze legittime dei lavoratori”, annunciando per giovedì un’assemblea dei lavoratori per discutere i tanti punti critici e azioni di protesta del personale anche sotto il Comune. Tra le tante rivendicazioni, sintetizzate in nove punti, la necessità di “un urgente allineamento dei livelli del personale”, “l’internalizzazione dei servizi di diserbo e lavaggio dei portici”,, lo stop alla “7° ora regalata, frutto di un accordo scellerato” .

“I lavoratori sono sotto organico come certificano le migliaia di ore mensili di straordinario e ferie non godute che mettono a forte rischio la sicurezza e la salute del personale – si legge in una nota delle Rsu – L’azienda è ferma al palo da oltre un anno e vive di soli slogan che non trovano riscontro con fatti degni di nota”. Tra le richieste anche un piano industriale e l’espansione del pap ( porta a porta) nel centro “che continua a pesare sulle spalle dei lavoratori e sul decoro urbano”.

Forti critiche anche alla decisione di rinunciare ai rinforzi che erano stati promessi e sembravano fatti: “Siamo basiti di come un’azienda pubblica possa chiamare dei lavoratori da graduatoria a tempo determinato a fine agosto, per prendere servizio a inizio settembre, e pochi giorni prima annunci il blocco delle assunzioni. Chi pagherà il danno economico e morale a questi lavoratori, padre e madri di famiglia ad oggi senza impiego?”.