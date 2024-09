L’Avis rilancia il Progetto Scuola: ogni anno cento studenti diventano donatori di sangue

LATINA – Torna con l’inizio dell’anno scolastico la campagna Avis nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue, ma non solo. L’associazione, attivissima a Latina dove vengono raccolte circa 5000 sacche di sangue l’anno, alle quali si aggiungono circa 700 sacche di aferesi (per 16mila complessive in provincia), ha riunito ieri, nella sua sede di Corso Matteotti, dirigenti scolastici e delegati delle scuole superiori per un confronto sulle iniziative da mettere in campo. La squadra guidata dal presidente Emanuele Bragato, con Anna Maria Visco, infermiera volontaria, e Lucia Pergola che cura la parte organizzativa, ha illustrato obiettivi e prospettive, ma soprattutto raccolto idee e consigli da parte delle scuole che dovranno inserire nella loro programmazione l’attività con Avis. Un lavoro che consente di avvicinarsi ai ragazzi prossimi a diventare maggiorenni e a quelli che lo sono diventati (che quindi possono già donare), dedicato alle IV e V classi, nella speranza che sia un buon viatico.

“Io sono diventato donatore così, e lo sono ormai da trent’anni – spiega Bragato – Quando ero studente ho donato il sangue per la prima volta e non ho più smesso. Il Progetto Scuola è uno dei più importanti di Avis non soltanto per provare a trovare nuovi donatori, ma anche per aiutare i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e per insegnare loro il valore dell’aiuto ai più deboli”.

Il progetto, con la sola interruzione dovuta al Covid, va avanti grazie alla convinta adesione di tutti gli istituti superiori della città: “Ogni anno – aggiunge Bragato – circa cento ragazzi delle scuole cominciano a donare. Potrebbe sembrare un numero basso, ma non è così, perché donare il sangue richiede l’esistenza di determinate condizioni. Comunque vada, in questo modo proviamo ad avviare un percorso con loro”.

Le giornate di donazione si tengono in media due volte l’anno in ogni scuola: ogni istituto accoglie prima la volontaria Avis Rosangela Elmi per un incontro formativo- informativo con gli studenti e poi la giornata di donazione vera e propria che si può svolgere con l’invio a scuola dell’autoemoteca o, in alternativa, autorizzando i ragazzi ad assentarsi da scuola per recarsi di persona a donare il sangue presso la sede Avis di Corso Matteotti.

Al termine dell’incontro di ieri sono stati consegnati ai dirigenti gli attestati di “Istituto solidale”, a testimonianza della positiva collaborazione nell’ambito del Progetto Scuola. (nella foto il gruppo Avis composto da Bragato, Visco, Pergola e Elmi con la preside del Liceo Classico Michela Zuccaro e il vicepreside prof Incandela)