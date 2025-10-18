Palco 19 in scena a Porta Portese nella finale del Concorso di Drammaturgia “Il Canotto Parlante”

LATINA – Il laboratorio teatrale di Latina Palco19 diretto da Simona Serino parteciperà alla fase finale della IV edizione del Concorso di Drammaturgia “Il Canotto Parlante” ( 21- 26 ottobre) al Teatro Porta Portese (Via Portuense, 102), ideato dall’Associazione La Ciambella APS e realizzato in collaborazione con la UILT – Unione Italiana Libero Teatro. La Rassegna, che è alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di stimolare gli autori a produrre, all’interno del tema della Rassegna, testi drammaturgici con caratteri di originalità contenutistica e innovazione dei linguaggi e degli stili narrativi e di attivare, a seguito della produzione letteraria, forme di collaborazione artistica tra lo stesso autore e le Compagnie teatrali aderenti al progetto nella messa in scena dell’opera.

Palco19 di Simona Serino porta in scena il testo originale di Orietta Tiberi, “Il regalo del mare”, con la compagine del gruppo allievi, Manuel Vinciguerra, Emma Fusco, Elisa De Paolini, Clotilde Parcesepe, Yuri Trappolini, Giorgia Marrocco Mercuri, Elena Del Rosso, Lorenzo Cecchet e Daniele Fazio, giovedì 23 ottobre alle ore 21.00. “Un lavoro profondo ed emozionante – così la regista Simona Serino – che dalla prima lettura mi ha suscitato sentimenti forti che hanno dato vita a suggestioni e chiavi interpretative intense. Il tema dei giovani migranti, la simbologia di Cutro, sono oggi più che mai urgenti. Questo spettacolo esula dalla nostra cifra stilistica che caratterizza Palco19, ovvero l’ironia, e si connota in quel solco di performance di teatro sociale che pure curiamo da alcuni anni con Donne nella rete, lo spettacolo contro la violenza di genere. Speriamo – conclude – di trasmettere emozioni e spunti seri di riflessione e, ovviamente, ci auguriamo di incontrare il consenso del pubblico e della giuria per aggiudicarci qualche riconoscimento.”

Il Canotto Parlante si distingue per il suo approccio innovativo: un percorso che mette in dialogo autori e compagnie, trasformando la scrittura teatrale in un’esperienza condivisa di confronto e crescita. Dopo una prima selezione dei testi, ogni opera viene affidata a una compagnia che la porta in scena, affrontando la sfida di interpretare un testo inedito. Un metodo che unisce creatività e collaborazione tra tutte le figure del teatro e che, nel tempo, ha fatto del festival un punto di riferimento per la nuova drammaturgia italiana, capace di rinnovarsi ed entusiasmare a ogni edizione.