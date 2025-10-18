Nozze di titanio per Benito e Diana, la sindaca Celentano festeggia i coniugi Furlanetto

LATINA – Importante anniversario in casa Furlanetto per i genitori del consigliere comunale di Latina, Fausto. Benito Furlanetto e Diana Spaliviero hanno infatti compiuto 70 anni di matrimonio. A festeggiarli con la fascia tricolore c’era anche la sindaca di Latina Matilde Celentano.

“Si chiamano nozze di titanio, un metallo fortissimo nonché simbolo perfetto per rappresentare un amore che ha superato insieme decenni di vita – racconta la prima cittadina – 95 anni lui, 89 lei, hanno vissuto da sempre nella nostra città. Benito è qui dal 1932 e Diana è nata a Latina. Entrambi di Borgo Sabotino, hanno contribuito a scrivere, con semplicità e dedizione, la storia della nostra comunità. La loro famiglia è un vero albero rigoglioso: 9 figli, tra cui Emanuela e Maria Grazia missionarie in Paraguay, 14 nipoti e 5 pronipoti.

A nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza – prosegue – , i più affettuosi auguri e ringraziamenti. Benito e Diana, genitori del consigliere comunale Fausto Furlanetto, sono un esempio di ciò che rende grande una comunità: la forza della famiglia, della fede e dell’amore vissuto con coerenza e generosità”.