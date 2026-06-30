Basket in Piazza, inaugurata la terza edizione del BIP nel ricordo di Emmanuel Miraglia

È stata inaugurata in piazza del Popolo, a Latina, la terza edizione del BIP – Basket in Piazza, il torneo “Città di Latina” che fino al 25 luglio animerà la Gelit Arena con le sfide delle categorie Junior e Senior. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia. Prima della palla a due è stato proiettato un video commemorativo che ha ripercorso la figura dell’imprenditore, alla presenza dei familiari e di una rappresentanza dell’Icot. Ai vincitori sarà inoltre assegnato il Trofeo Terna, dedicato a Walter Vigna, storico protagonista della pallacanestro pontina.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità istituzionali. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro ha sottolineato come il Basket in Piazza sia ormai un appuntamento consolidato, capace di valorizzare la forte tradizione sportiva della città e di promuovere aggregazione, socialità e partecipazione. Anche il senatore Nicola Calandrini ha evidenziato la crescita della manifestazione, ricordando il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, mentre l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo ha ribadito il sostegno della Regione Lazio a un evento che restituisce ai cittadini uno spazio centrale della città attraverso lo sport:

Il sindaco Matilde Celentano ha ricordato il valore del basket nella storia sportiva del capoluogo, sottolineando come iniziative di questo tipo favoriscano la partecipazione e la vita del centro cittadino:

Il presidente dell’associazione Amici del Basket, Davide Fioriello, ha ringraziato volontari e organizzatori per il lavoro necessario a garantire un mese di eventi:

mentre l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato ha definito il BIP il principale appuntamento sportivo dell’estate pontina, invitando cittadini e famiglie a partecipare alle serate del torneo:

I risultati della prima giornata:

Nella categoria Senior, TuriRizzo ha superato Monium al termine di una partita combattuta e spettacolare, chiusa sul punteggio di 94-88. Dopo un primo quarto equilibrato, TuriRizzo è riuscita a costruire il vantaggio grazie alle prestazioni di Policari, Schivo e Di Prospero, quest’ultimo autore di 29 punti. Monium ha tentato più volte di rientrare in partita, trascinata dalle giocate di Zanier, ma nel finale la maggiore lucidità offensiva degli avversari ha permesso a TuriRizzo di conquistare il primo successo del torneo.

Nel torneo Junior, invece, successo netto per Never Stops, che ha dominato la sfida contro Chirizzi Macchine Edili imponendosi con il punteggio di 83-36. Decisivo l’avvio di gara della formazione guidata da coach Caldarozzi, trascinata da Lorenzo Bagni e dalla presenza sotto canestro di Ghirotto, protagonisti di una prova che ha indirizzato il match già nei primi minuti.

Il torneo proseguirà martedì 30 giugno con la seconda giornata dedicata al Girone B. Torneranno in campo anche i campioni in carica: nel torneo Junior New Age Erboristeria affronterà Remoin, mentre tra i Senior Fisiocare se la vedrà con Isolpontinia.