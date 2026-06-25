Sport, musica e danza: il cartellone degli eventi del fine settimana per “Sport in Comune” a Cisterna

Un altro fine settimana ricco di eventi a Cisterna dove, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sarà possibile scegliere tra le numerose manifestazioni inserite nel cartellone di “Sport in Comune” promosso dall’amministrazione comunale. Venerdì l’appuntamento è in piazza XIX Marzo per l’evento organizzato da MGA Studios Accademia di Arte e Spettacolo e Music Studio che prevede alle ore 18 Rock Attack Live, grande festa della musica dal vivo; a seguire alle ore 21 MGA TV – “Il Grande Varietà dei Piccoli” e ancora alle ore 21.30 lo spettacolo “Vortice” tra danza urbana, classica, latina e danza aerea, accompagnato dalle esibizioni vocali degli artisti di Music Studio. Sempre venerdì tornerà la “Camminata Metabolica” organizzata dall’associazione Fitness Montello con partenza alle ore 20 da Palazzo Caetani. Si tratta di una attività di gruppo – guidata da trainer certificati con l’utilizzo di cuffie wireless per seguire le istruzioni – che unisce marcia, esercizi posturali e movimenti a corpo libero ad un ritmo compreso tra i 6 e gli 8 chilometri orari per una durata di circa due ore. Una modalità per poter fare attività fisica in compagnia con una guida esperta. Sabato ancora “Il Grande Varietà dei Piccoli” alle ore 21 e a seguire, alle ore 21.30, “Voci”, uno spettacolo di MGA Studios e Music Studio che racconta emozioni, fragilità, coraggio e rinascita attraverso esibizioni di arte, musica e danza. Domenica alle ore 17.30, su iniziativa della Consulta delle Donne in collaborazione con l’Associazione Astrolabio, torna “Passi inclusivi”: si parte dal Centro polivalente San Valentino per intraprendere una piacevole camminata di circa 3,5 chilometri, adatta a bambini, giovani, adulti e anziani. Il programma prevede di raggiungere il Bosco di San Biagio per trascorrere circa 60/90 minuti immersi nella natura, partecipando ad attività pensate per grandi e piccini. Durante il pomeriggio saranno proposti laboratori nella natura; attività di esplorazione e conoscenza del territorio; giochi cooperativi e inclusivi; momenti dedicati al benessere e alla mindfulness. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando al 331 332 0023. Sempre domenica a partire dalle ore 18 protagonista in Piazza XIX Marzo sarà il Cisterna Rugby Kiwis con esibizioni e dimostrazioni aperte a tutta la cittadinanza.