OGGI IN PRIMA PAGINA
Sequestrati 20 mila bulbi di papavero da oppio ad Aprilia: la droga dei braccianti
I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato 20 mila bulbi di papavero da oppio. Il piano d’azione è stato sviluppato dai Finanzieri della Compagnia di Terracina che, hanno eseguito controlli mirati rinvenendo nelle disponibilità di un soggetto di origine pakistana quanto sottoposto a sequestro.
Le Fiamme Gialle a seguito di una perquisizione domiciliare in un appartamento di Aprilia, hanno rinvenuto lo stupefacente sigillato in apposite buste occultate in sacchi di
plastica, per un peso complessivo di circa 25 kg di sostanza. Questo genere di bulbi si presta a diversi tipi di consumo. Può essere masticato, oppure sminuzzato e fumato, o
ancora utilizzato come infuso. Come noto, in virtù delle loro proprietà narcolettiche, tali prodotti, definiti la “droga dei braccianti”, vengono utilizzati per lenire le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro, e spesso vengono forniti dagli stessi “caporali” ai braccianti agricoli. Il soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere, è stato inoltre trovato in possesso di quasi 6 kg di tabacco lavorato estero privo di contrassegno dei Monopoli di Stato.
APPUNTAMENTI
Fiaccolata stasera in ricordo di Simone Besco a Sabaudia. La nostra intervista a mamma Francesca
“E’ il tempo che passa, non il dolore, quello aumenta sempre di più”. A parlare ai nostri microfoni è Francesca, la mamma di Simone Besco, il ragazzo di 14 anni, morto il 30 giugno dello scorso anno nel tragico incidente ad un passo da casa sulla Litoranea. La fiaccolata stasera sarà si in ricordo di Simone, ma anche di tutte le vittime della strada per lanciare un segnale forte contro le stragi sulle strade che nom accennano a diminuire
Ad un anno di distanza dalla scomparsa di Simone oggi si terrà la Santa Messa che sarà celebrata, alle 19, presso il santuario di Santa Maria della Sorresca, poi prenderà il via il corteo che raggiungerà piazza Mafalda di Savoia, dietro il palazzo comunale, dove si trova la panchina presso la quale Simone ed i suoi amici si incontravano sempre. Lì è stata posta una mattonella che lo ricorda.
CRONACA
Aggressione nel parco comunale di Cori. In arresto un 19enne
Strappa una catenina e aggredisce la vittima nel parco comunale. I Carabinieri arrestano un diciannovenne a Cori per rapina. I militari sono intervenuti all’interno del parco comunale, a seguito di una segnalazione per un’aggressione ed hanno ricostruito l’accaduto individuando l’indagato. Il 19enne poco prima, aveva strappato una catenina d’oro dal collo di un cittadino tunisino di 46 anni e successivamente, lo avrebbe colpito ripetutamente al volto, al fine di garantirsi la fuga. A causa delle lesioni riportate, la vittima è stata trasportata presso il Presidio di Assistenza Territoriale di Cori. Il 19enne è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione della convalida dell’arresto che si terrà nella mattinata del 1° luglio 2026 presso il Tribunale di Latina, con rito direttissimo.
CRONACA
Auto a fuoco sulla Pontina, altezza Borgo San Michele: traffico in direzione nord
Veicolo in fiamme sulla Pontina, traffico in tilt in direzione nord. Mattinata di forti rallentamenti nel territorio di Latina, all’altezza di Borgo San Michele dove per cause ancora in corso di accertamento un veicolo ha preso fuoco causando code e rallentamenti significativi lungo l’arteria stradale. Ripercussioni anche sulla viabilità in direzione sud a causa del cosiddetto “effetto curiosi”, che sta ulteriormente rallentando la circolazione.
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