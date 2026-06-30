Sequestrati 20 mila bulbi di papavero da oppio ad Aprilia: la droga dei braccianti

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato 20 mila bulbi di papavero da oppio. Il piano d’azione è stato sviluppato dai Finanzieri della Compagnia di Terracina che, hanno eseguito controlli mirati rinvenendo nelle disponibilità di un soggetto di origine pakistana quanto sottoposto a sequestro.

Le Fiamme Gialle a seguito di una perquisizione domiciliare in un appartamento di Aprilia, hanno rinvenuto lo stupefacente sigillato in apposite buste occultate in sacchi di

plastica, per un peso complessivo di circa 25 kg di sostanza. Questo genere di bulbi si presta a diversi tipi di consumo. Può essere masticato, oppure sminuzzato e fumato, o

ancora utilizzato come infuso. Come noto, in virtù delle loro proprietà narcolettiche, tali prodotti, definiti la “droga dei braccianti”, vengono utilizzati per lenire le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro, e spesso vengono forniti dagli stessi “caporali” ai braccianti agricoli. Il soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere, è stato inoltre trovato in possesso di quasi 6 kg di tabacco lavorato estero privo di contrassegno dei Monopoli di Stato.