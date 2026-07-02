Al via Radure Spazi Culturali lungo la Via Francigena del Sud

Il cinema incontra la storia nel cuore dell’antica città romana di Privernum. Dall’11 luglio al 20 agosto il Parco Archeologico ospiterà “Custodi di Domani – Cinema, Memoria e Diritti in Cammino”, rassegna promossa dal Comune di Priverno e dal Sistema Museale cittadino con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del progetto “La Cultura fa Sistema”.

Per cinque serate il sito archeologico diventerà uno spazio dedicato a cinema, cultura e valorizzazione del patrimonio. Il parco aprirà alle 18 con visite guidate tra le rovine dell’antica Privernum e attività dedicate ai bambini. Dalle 19.30 saranno presenti gli stand gastronomici, mentre alle 21 inizieranno le proiezioni.

Ad aprire la rassegna, l’11 luglio, sarà “Amata”, con la partecipazione dell’attrice Donatella Finocchiaro, intervistata dalla giornalista Laura Delli Colli. Il 12 luglio sarà la volta di “30 Notti con il mio Ex”, con gli attori Gloria Harvey e Matteo Scattaretico. Il 13 luglio spazio a “Il diavolo è Dragan Cygan”, con la presenza di Sebastiano Somma e del regista Emiliano Locatelli.

La rassegna proseguirà il 19 agosto con “La vita da grandi”, serata dedicata ai temi dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità, e si concluderà il 20 agosto con “La storia del Frank e della Nina”, alla presenza della regista Paola Randi.

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il Parco Archeologico in un luogo di incontro tra patrimonio culturale, memoria e contemporaneità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del cinema.

L’ingresso è gratuito.