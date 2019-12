Carlo Verdone e Roger Waters protagonisti del Calendario 2020 di Anzio

LATINA – Carlo Verdone protagonista del calendario culturale di Anzio fa gli auguri ai suoi nuovi concittadini per un “2020 entusiasmante”. Il regista e attore romano che definisce Anzio ” scenografia della mia libera giovinezza e straordinario luogo di osservazione dove ho tratto ispirazione per diversi personaggi dei miei film” rappresenterà la pagina del mese di settembre 2020 nella prima edizione del calendario culturale della Città di Anzio: “E’ per me una nuova grande soddisfazione. Conservo sempre nel mio cuore la magica giornata del 30 agosto e la calorosa accoglienza che la mia amata Anzio mi ha riservato in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria – commenta – Rivolgo un sincero ringraziamento al Sindaco, Candido De Angelis, all’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi ed al mio caro amico Bruno Parente, per l’ottimo lavoro svolto, con l’auspicio che questo bellissimo progetto editoriale possa portare un sorriso ed un momento di spensieratezza nelle case dei miei nuovi concittadini, ai quali auguro un 2020 entusiasmante. Le pagine del calendario culturale 2020 saranno un tuffo nei ricordi, nei profumi e nella storia della mia amata Anzio”.

La presentazione si terrà questo pomeriggio (30 dicembre) alle 17 a Villa Corsini Sarsina.

Nel calendario nel quale si trova anche il mitico bassista e cantante, membro storico del gruppo musicale inglese Pink Floyd, Roger Waters, è composto da 14 quattordici pagine a colori, in formato A3 con le eccellenze di Anzio, il suo patrimonio storico, naturale e culturale: da Roger Waters a Carlo Verdone, protagonisti del mese di settembre, dalla Riserva Naturale di Tor Caldara al Parco Archeologico della Villa di Nerone, dalle statue antiche in mostra nei Musei più importanti del mondo a quelle moderne realizzate in Città, dai meravigliosi fondali di Anzio alle “spiagge da sogno”, dal 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio al mese dedicato a S. Antonio di Padova, dalle Ville storiche alle prelibatezze della migliore cucina marinara al mondo, con le inimitabili ricette degli Chef anziati.