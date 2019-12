Perin – Miatto sposi: le lacrime di Mattia nel giorno del sì

LATINA – Lacrime di commozione per Mattia Perin sull’altare, sabato 28 dicembre, per il sì con la compagna Giorgia Miatto dalla quale ha avuto la bella Vittoria. Il portiere originario di Latina che da due stagioni gioca in bianconero ha condiviso su Instragram il video firmato da Alex Pennino (oltre 36mila visualizzazioni in poche ore) che contiene i momenti più belli della cerimonia.

“Questi saranno attimi che la piccola Vittoriella avrà voglia di vedere quando crescerà. E non ci sarà cosa più bella che guardarli insieme”, è il post che accompagna la “storia” del giorno più bello.

