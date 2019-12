Guida senza patente e con i fari spenti, per sfuggire ai carabinieri imbocca la Pontina contro mano

SABAUDIA – Sorpreso alla guida con i fari spenti ha avuto una reazione inattesa, ha spinto l’acceleratore e cercato di seminare i carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. Ha percorso prima alcune strade di campagna poi ha imboccato la 148 Pontina contro mano. E’ accaduto ieri sera a Sabaudia e ne è nato un inseguimento al termine del quale i militari hanno bloccato l’auto con a bordo un 26 enne del posto scoprendo che era senza patente perché non l’aveva mai conseguita. E’ scattato l’arresto e il giovane sarà processato per direttissima.