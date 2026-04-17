OGGI IN PRIMA PAGINA
Campo outdoor Vincenzo D’Amico, il Comune di Latina apre la procedura per l’assegnazione in gestione
LATINA – Il Comune di Latina ha aperto la procedura per l’ assegnazione in gestione del campo outdoor “Vincenzo D’Amico” nel quartiere Q4, finanziato con fondi del Pnrr e inaugurato un mese fa alla presenza della famiglia del calciatore scomparso. Il campo infatti ad oggi è ancora chiuso.
L’avviso pubblicato sull’albo pretorio è rivolto a privati in possesso dei requisiti per la gestione e valorizzazione, e per la manutenzione dello stesso. Oltre alla gestione tecnica, il capitolato pone tra i criteri di valutazione la cosiddetta clausola sociale, finalizzata a garantire l’integrazione, l’accessibilità e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.
“Vogliamo che il gestore sia un partner attivo nel contrasto all’emarginazione, garantendo spazi e tariffe agevolate per i giovani meno abbienti, i portatori di disabilità e le realtà associative che operano nel sociale”, ha detto la sindaca Matilde Celentano.
“L’affidamento – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – avrà una durata di 8 anni e il concessionario avrà il compito di gestire non solo le attività sportive, ma anche la manutenzione ordinaria e la custodia del bene, assicurando standard qualitativi elevati in conformità alle linee guida nazionali sui servizi pubblici locali. L’Amministrazione comunale, nel frattempo e nelle more dell’espletamento della gara, sta valutando tutte le opportunità per rendere fruibile il prima possibile l’impianto alla cittadinanza”.
CRONACA
Asl Latina, crescono le donazioni di organi: “Segnali positivi in vista della Giornata nazionale del 19 aprile”
LATINA – La Asl di Latina si prepara alla Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile, con dati incoraggianti. Sino ad ora, nel primo quadrimestre del 2026, le donazioni nel territorio pontino hanno infatti registrato un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2025.
Da gennaio ad aprile sono stati effettuati tre prelievi multiorgano all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina: donati un cuore, un polmone, tre fegati e quattro reni, oltre a quattro tessuti corneali. Un risultato che segna un netto miglioramento rispetto al 2025, quando nello stesso arco temporale era stato donato un solo fegato.
Tra le novità più rilevanti della prima parte del 2026, anche i primi interventi di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, realizzati per la prima volta nell’area della Asl di Latina all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Un ulteriore passo avanti nello sviluppo delle attività di procurement, donazione e trapianto, da tempo al centro dell’impegno delle strutture aziendali, considerata anche la recente nomina dei due nuovi coordinatori locali di Latina e Formia, sempre sulla donazione di organi e tessuti.
I progressi sono frutto anche di un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione, portata avanti dalla Asl di Latina in collaborazione con l’AIDO, con particolare attenzione alle scuole, dove si lavora per trasmettere ai più giovani l’importanza di una scelta consapevole.
“Vogliamo condividere questi ottimi risultati con tutta la popolazione e in particolare con chi decide di compiere lo straordinario gesto solidale e altruista della donazione, un atto di civiltà e amore che trasforma il dolore della perdita nella gioia per una vita che rifiorisce. A loro va il nostro sentito e caloroso ringraziamento”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
Ad oggi nella provincia pontina i consensi rilasciati ai Comuni sono 137.340 con una media del 61,2%. In Italia ci sono circa 8.000 persone in attesa di un trapianto. Per molti di loro, la donazione è l’unica terapia possibile.
Esprimere la propria volontà è semplice, gratuito e modificabile in qualsiasi momento. È possibile farlo:
all’Ufficio anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità;
agli sportelli della Asl, compilando l’apposito modulo;
online, iscrivendosi all’AIDO tramite SPID o firma digitale.
Per informazioni si può contattare il Coordinamento per la donazione di organi e tessuti della Asl di Latina al numero 0773.6556221 o all’indirizzo e-mail coordinamentodonazione.organitessuti@ausl.latina.it.
CRONACA
Terracina, il TAR sospende l’aggiudicazione della gara rifiuti
TERRACINA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla De Vizia Transfer, disponendo la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale con la quale era stata aggiudicata alla Super Eco Srl la gara per l’affidamento del servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio comunale, nonché dei servizi connessi.
Il TAR ha ritenuto opportuno procedere con ulteriori approfondimenti, fissando già la trattazione nel merito per il prossimo 10 giugno.
L’Amministrazione Comunale di Terracina si riserva di costituirsi in giudizio, fornendo le opportune valutazioni sul percorso di gara, curato dalla Stazione Unica Appaltante di Frosinone.
Allo stato attuale, la decisione del TAR consente di evitare contrapposizioni tra le parti e il Comune, impedendo una immediata sostituzione del gestore, che sarebbe potuta intervenire in caso di mancata sospensione.
APPUNTAMENTI
Sezze pronta per la Sagra del Carciofo: l’intervista al Sindaco Lucidi
Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera laziale: la Sagra del Carciofo di Sezze, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Un evento ormai consolidato che, come ogni anno, richiama migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo.
A confermarlo è il sindaco di Lidano Lucidi, che racconta una città già in pieno fermento: “Siamo prontissimi, Sezze si sta già riempiendo di turisti”.
Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione si svolgerà su due giornate, con un programma ricco e variegato. Il centro storico sarà chiuso al traffico e trasformato in un grande spazio di festa, dove protagonista assoluto sarà, come da tradizione, il carciofo locale.
Saranno presenti numerosi stand enogastronomici, un’area dedicata agli agricoltori per l’acquisto dei prodotti del territorio, spettacoli musicali itineranti, concerti pomeridiani, mostre culturali e fotografiche, oltre al mercatino dei bambini. Non mancheranno convegni e incontri dedicati ai temi dell’agricoltura e del turismo.
“È un mix di festa, cultura, tradizione e innovazione”, sottolinea il sindaco, evidenziando come la scelta di estendere l’evento su due giorni abbia contribuito ad aumentare ulteriormente l’affluenza.
La Sagra del Carciofo rappresenta ormai un punto di riferimento non solo per Sezze, ma per l’intero territorio regionale. Numerose, infatti, le richieste di informazioni arrivate da città come Roma e Frosinone.
Per facilitare l’accoglienza dei visitatori, il Comune ha potenziato i servizi: parcheggi geolocalizzati disponibili online, navette aumentate e aggiornamenti in tempo reale tramite i canali ufficiali, tra cui social e Telegram.
L’evento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della cosiddetta “primavera setina”, periodo su cui l’amministrazione sta puntando negli ultimi anni per promuovere il territorio.
“Non è solo una festa dove si mangia – conclude il sindaco – ma un momento di comunità, di condivisione e di scoperta. Chi viene, torna sempre”.
Un invito aperto a tutti, quindi, per vivere due giornate all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità nel cuore dei Monti Lepini.
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