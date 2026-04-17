Campo outdoor Vincenzo D’Amico, il Comune di Latina apre la procedura per l’assegnazione in gestione

LATINA – Il Comune di Latina ha aperto la procedura per l’ assegnazione in gestione del campo outdoor “Vincenzo D’Amico” nel quartiere Q4, finanziato con fondi del Pnrr e inaugurato un mese fa alla presenza della famiglia del calciatore scomparso. Il campo infatti ad oggi è ancora chiuso.

L’avviso pubblicato sull’albo pretorio è rivolto a privati in possesso dei requisiti per la gestione e valorizzazione, e per la manutenzione dello stesso. Oltre alla gestione tecnica, il capitolato pone tra i criteri di valutazione la cosiddetta clausola sociale, finalizzata a garantire l’integrazione, l’accessibilità e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

“Vogliamo che il gestore sia un partner attivo nel contrasto all’emarginazione, garantendo spazi e tariffe agevolate per i giovani meno abbienti, i portatori di disabilità e le realtà associative che operano nel sociale”, ha detto la sindaca Matilde Celentano.

“L’affidamento – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – avrà una durata di 8 anni e il concessionario avrà il compito di gestire non solo le attività sportive, ma anche la manutenzione ordinaria e la custodia del bene, assicurando standard qualitativi elevati in conformità alle linee guida nazionali sui servizi pubblici locali. L’Amministrazione comunale, nel frattempo e nelle more dell’espletamento della gara, sta valutando tutte le opportunità per rendere fruibile il prima possibile l’impianto alla cittadinanza”.