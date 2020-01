A Latina, non solo Befana dalla Torre comunale, ci sarà anche un “salvataggio”

LATINA – Domenica 5 gennaio 2020, in Piazza del Popolo, torna il tradizionale appuntamento con la Befana che si calerà dalla torre civica del Comune per incontrare i bambini della città e distribuire dolciumi e caramelle. La Befana scenderà in piazza aiutata dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina che si cimenteranno, novità di questa edizione, anche in un rocambolesco “salvataggio”.

Una volta atterrata, la vecchina tirerà fuori dal suo sacco dolci e caramelle per donarli a tutti i bimbi presenti.

L’evento, gratuito, si terrà a partire dalle ore 18.00 organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

E quest’anno dal 4 al 6 gennaio nel centro storico di Latina tornerà anche la tradizionale Fiera della Befana. Tra Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, Via Emanuele Filiberto e Via Duca del Mare 27 bancarelle con dolciumi, giocattoli e libri per bambini. “Un ultimo appuntamento per salutare con il sorriso le festività natalizie 2019-2020”, dicono dal Comune.