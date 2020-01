Latina, a Santa Domitilla i Re Magi a cavallo per il Presepe Vivente

LATINA – Tornano i Re Magi in costume il 6 gennaio a Santa Domitilla, il tradizionale appuntamento per piccoli e grandi con il Presepe Vivente nella parrocchia guidata da Don Gianni Toni. Ad accompagnare l’arrivo dei portatori di doni in sella a bellissimi cavalli di razza, saranno gli sbandieratori del Leone Rampante di Cori.

In chiesa poi, dopo la sfilata, si esibirà il coro Believe diretto dalla soprano coreana Minji Kang, che precederà la Messa celebrata dal vescovo di Latina Mons. Mariano Crociata. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà anche l’ultimo per visitare la mostra dei Presepi con pezzi unici provenienti dal Vaticano allestita nel salone parrocchiale.

L’appuntamento è alle 16.