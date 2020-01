Furti a Cisterna, la polizia blocca tre uomini in “perlustrazione” con un furgone

CISTERNA – Sorpresi di notte a bordo di un furgone avevano arnesi da scasso e coltelli. La Questura di Latina vista la recrudescenza di furti a Cisterna nella zona di Doganella, ha intensificato i controlli del territorio e proprio nel corso di uno dei servizi una volante del Commissariato ha visto il mezzo con a bordo tre uomini perlustrare insistentemente l’area. Alla vista degli agenti il conducente ha tentando di dileguarsi, ma i tre sono stati intercettati e bloccati da un secondo equipaggio della Polizia di Stato giunta in ausilio alla prima volante. Si tratta di tre italiani: B.A. del 1973, D.I del 1989 e C.B. del 1952, tutti residenti a Cisterna con precedenti per reati contro il patrimonio, che sono stati denunciati.

A bordo avevano arnesi atti allo scasso e pericolose armi e il conducente è risultato privo di patente e precedentemente colpito da provvedimento di revoca della della licenza di guida per mancanza di requisiti morali. Tutti e tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione di arnesi da scasso e armi improprie ed è stata inoltre avviata l’istruttoria per l’applicazione da parte del Questore di misure di prevenzione personali al fine di limitarne le capacità criminali.