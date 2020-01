Falso dentista denunciato dai CC del Nas di Latina, tre studi sequestrati

LATINA – Un falso dentista è stato denunciato e tre studi odontoiatrici nelle province di Latina e Piacenza sono stati sequestrati questa mattina dai carabinieri del Nas guidati dal capitano Felice Egidio. Le indagini nell’ambito di controlli nazionali per il contrasto dell’abusivismo nelle professioni sanitarie, sono state coordinate dal sostituto procuratore Valentina Giammaria.

In particolare l’indagine del nucleo antisofisticazione ha consentito di accertare «come all’interno degli studi dentistici oggetto del provvedimento, un odontotecnico eccedendo rispetto alle proprie funzioni e competenze, effettuasse prestazioni sanitarie di esclusivo ambito odontoiatrico, grazie alla complice tolleranza dei direttori sanitari delle due strutture». L’odontotecnico è stato denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Il valore degli studi sequestrati è stato stimato in tre milioni di euro.