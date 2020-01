In Curia a Latina il Convegno per la Pace

LATINA – Il prossimo 18 gennaio, alle 17 presso la curia vescovile di Latina (ingresso piazza Paolo VI) è in programma il tradizionale convegno per la Pace, organizzato dagli Uffici diocesani per la Pastorale sociale e per la Pastorale giovanile e vocazionale.

Al centro della discussione un tema spinoso – spiegano gli organizzatori – quello della veridicità delle notizie. Infatti, il titolo dell’evento sarà «Parole mie che nello mondo siete (Dante, Rime LXXXIV) – Fake news: no grazie!». A relazionare su questi aspetti è stato chiamato Amerigo Vecchiarelli, giornalista e direttore dell’agenzia Sir, il servizio di informazione della Conferenza Episcopale Italiana. Don Massimo Castagna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale, ha spiegato che l’obiettivo del convegno «è quello di attirare l’attenzione e focalizzarla sul tema stesso, cioè la strumentalizzazione delle notizie, la manomissione delle parole, che può generare guerra».

Il convegno è stato organizzato in collaborazione anche con altri organismi pastorali e associazioni ecclesiali presenti in diocesi, come la Caritas, l’Azione cattolica, il Movimento dei Focolari, il Rinnovamento nello Spirito e il Movimento ecclesiale di Impegno culturale.