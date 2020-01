Dopo via Vallelata arriva la pensilina artistica a Campoverde

APRILIA – Nuova vita per le pensiline degli autobus Aprilia. Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere lanciato a dicembre dalla consigliera comunale Fiorella Diamanti, domenica, 19 gennaio, a partire dalle ore 9, si terrà il secondo intervento artistico su una pensilina per la fermata degli autobus. Dopo la panchina rossa e il dipinto realizzato in Via Vallelata (nella foto) l’Associazione Arte Mediterranea si dedicherà a una pensilina in via Mediana, nella zona di Campoverde, di fronte alla chiesa.

“Continua l’impegno degli apriliani per promuovere un’immagine della donna rispettosa della sua identità, della sua dignità e dei suoi diritti – commenta la consigliera comunale Fiorella Diamanti che ringrazia il Comitato di Quartiere di Campoverde presieduto da Franco Vona, la consigliera Francesca Renzi, e tutti coloro che da dicembre rendono possibile l’iniziativa: l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso ad Antonella Stecca e gli artisti dell’Associazione Arte Mediterranea.