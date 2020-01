Internazionalizzazione, corso gratuito in Cna Latina

LATINA – L’Ice -Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – organizza, in collaborazione con Cna Latina nell’ambito del Progetto Roadshow per l’internazionalizzazione, un percorso formativo destinato alle micro e PMI sugli aspetti fondamentali da considerare per avviare con successo un processo di internazionalizzazione.

Internazionalizzarsi – per Antonello Testa, direttore di CNA Latina – è una grande opportunità e, in un momento di stagnazione del mercato interno, è anche una necessità per le PMI che vogliano aumentare il loro volume di affari. Con questa convinzione, prosegue lo stesso, stiamo collaborando con l’Agenzia del commercio estero per offrire una concreta opportunità di sviluppo alle nostre imprese.

Il seminario formativo si svolgerà mercoledì 29 gennaio, dalle 9:00 alle 16:30, presso la Sala Conferenze di CNA LATINA e la partecipazione è gratuita. Partecipando all’ incontro le imprese avranno l’opportunità di sviluppare conoscenze e competenze tecnico-manageriali utili ad accrescere il loro business e la loro competitività sui mercati esteri. Inoltre, ad un massimo di 15 aziende tra quelle partecipanti, è data la possibilità di accedere ad un servizio di assistenza personalizzata individuale (21 ore per ogni azienda), finalizzato ad impostare le premesse per avviare un’attività sui mercati esteri. La consulenza personalizzata del valore di circa 3.000,00 euro è sottoposta a regime de minimis.

Tra gli argomenti in programma saranno affrontate le tematiche fondamentali del marketing per l’export con l’obiettivo di fornire un vademecum su come prepararsi per affrontare i mercati esteri, analizzandone criticità e prospettive.

CHE COSA E’ ICE AGENZIA – L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane