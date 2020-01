Nando Pagnoncelli a Latina presenta La Penisola che non c’è

LATINA – L’opinione pubblica, il suo peso, ma anche le sue incredibili contraddizioni e i grossolani falsi di cui si nutre, sono protagoniste del libro di Nando Pagnoncelli La Penisola che non c’è. Il presidente di Ipsos Italia, il più grande e importante istituto di ricerca e sondaggi in Italia, analista acutissimo, capace di tratteggiare come pochi la società del 2000, presenterà a Latina, giovedì 30 gennaio, nella Sala De Pasquale del Palazzo Comunale (18,30), il suo ultimo lavoro (ed Mondadori), un viaggio interessante nel mondo dei sondaggi e quindi delle opinioni degli italiani.

“Siamo convinti – spiega Pagnoncelli docente di analisi della pubblica opinione all’Università Cattolica del Sacro Cuore – che un 26% dei residenti nel nostro Paese siano immigrati (dato reale 9%), che il 20% di loro sia di religione islamica (3,7% secondo la Caritas, 2% secondo l’Istat) e che il 48% dei carcerati sia di nazionalità straniera (a fronte del 34% effettivo); percepiamo dunque una vera e propria invasione di extracomunitari musulmani dediti al crimine, tanto da considerare l’immigrazione il maggior flagello nazionale, ma interrogati su quali siano le emergenze da affrontare a livello locale, collochiamo il tema migratorio all’ultimo posto, ben dopo la tutela dell’ambiente. Perché i migranti con cui abbiamo a che fare sono il pizzaiolo sotto casa o la badante dei nostri genitori, persone che «conosciamo» e giudichiamo buone”.

Una scarsa conoscenza dei fenomeni che dipende – sempre secondo l’esperto – dall’abitudine di “basare le nostre informazioni sull’immediatezza, su un bisogno di aggiornamento quasi compulsivo ma superficiale, soddisfatto dalla televisione e da internet”. Di questo si ragionerà giovedì 30 gennaio con l’autore de La Penisola che non c’è.

In apertura dell’incontro porterà i suoi saluti il sindaco di Latina Damiano Coletta. Modera il giornalista Vittorio Buongiorno.