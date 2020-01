LATINA – Anche Latina aderisce alla fiaccolata per Giulio Regeni, organizzata in numerose piazze italiane per sabato prossimo. La sezione locale di Amnesty International ha preso parte all’iniziativa ideata per ricordare il ricercatore italiano a 4 anni dalla sua uccisione in Egitto. L’obbiettivo è stringersi attorno alla famiglia di Regeni e chiedere giustizia per lui, sapere una volta per tutte i motivi dell’assassinio. L’appuntamento è il 25 gennaio alle 19 in piazza del Popolo. Migliaia di luci si accenderanno ovunque alle 19,41, orario dell’ultimo Sms inviato dal ricercatore prima di essere sequestrato.