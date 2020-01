Prossedi, il sindaco Pincivero: “Pronti ad accogliere i daini”

PROSSEDI – “Se le condizioni lo permettessero e se non ci fossero particolari controindicazioni Prossedi aprirebbe volentieri le porte ai daini del Parco Nazionale del Circeo”. Il sindaco Angelo Pincivero interviene sulla problematica legata all’esubero dei daini del Circeo e offre la disponibilità a ricevere i deliziosi animali nelle aree boschive del territorio prossedano, compresa la zona di Pisterzo e La Torre. “In questo periodo nella mia comunità c’è un notevole fermento culturale, organizziamo sempre più eventi e il grande pubblico sta riscoprendo sempre di più la nostra area, i nostri famosi Vicoli e la nostra gente è da sempre ospitale e ben disposta – riprende il sindaco del paese sospeso a metà tra le province di Latina e Frosinone – per noi sarebbe un piacere dare una nuova casa ai daini del Parco, ovviamente andrebbero valutate le situazioni e quello che noi possiamo offrire, ma la disponibilità ad aprire un dialogo con l’Ente Parco, con i veterinari e gli esperti c’è tutta”. Il paese è molto attivo nel recupero della propria memoria e delle proprie tradizioni. “Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione per questa problematica e per questo la disponibilità da parte nostra c’è tutta, ora vogliamo comprendere come possiamo essere utili a questa causa”.