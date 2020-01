Spara a moglie e marito poi si uccide. La vittima è una nota professoressa di Formia trovata sulle scale condominiali

FORMIA – Una nota professoressa di Formia, F.F. di 67 anni, e suo marito, G.G di 69 anni, sono stati trovati morti nel pomeriggio di oggi in una palazzina nella zona di Piazza Mattei a Formia, uccisi secondo le prime informazioni da un parente, un cugino della donna che poi si è poi suicidato. A dare l’allarme un vicino di casa che ha trovato intorno alle 17,40 il corpo senza vita della donna sulle scale condominiali. In un appartamento sono stati invece trovati il corpo dell’omicida F.P di 63 anni, e in un altro quello del marito della donna.

Sul posto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia e si attendono il magistrato di turno e il medico legale.