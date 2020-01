Treni, guasto a Priverno e Sezze ritardi sulla linea Formia- Latina- Roma

LATINA – AGGIORNAMENTO – È tornato regolare alle 7.50 il traffico ferroviario sulla linea Roma – Formia, rallentato dalle 6, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Priverno e Sezze Romano. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 25 minuti.

Dalle 6 di questa mattina mercoledì 15 gennaio il traffico ferroviario sulla linea Roma – Formia è rallentato, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Priverno e Sezze Romano. Si registrano ritardi fino a 50 minuti per i treni in viaggio.