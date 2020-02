Agro Pontino, numeri e storie dell’integrazione: incontro con l’ambasciatrice indiana in Italia

LATINA – Si intitola “Agro Pontino: un’impresa di lavoro e libertà. Tutti i numeri e le (vere) storie di un’integrazione riuscita” il convegno che si terrà questa mattina (lunedì 3 febbraio) alle 9,30, nella sala consiliare della Provincia di Latina, in via Costa n. 1. L’iniziativa, promossa dall’europarlamentare Nicola Procaccini e dal presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, vedrà tra gli ospiti, l’ambasciatrice dell’India in Italia, S.E. Reenat Sandhu.

Si parlerà dei lavoratori stranieri impegnati in agricoltura nei campi dell’Agro Pontino, e partendo dalla ferma condanna di ogni forma di sfruttamento di manodopera nei campi, a cui si collega l’odioso fenomeno del caporalato, si parlerà dell’aspetto positivo, della produttività e dell’integrazione di chi collabora ogni giorno allo sviluppo del settore agroalimentare. “In un’ottica di collaborazione e impegno territoriale, è stata condotta – spiegano i promotori – un’inchiesta su questa realtà da cui è emerso un quadro di integrazione sociale e lavorativa dei braccianti agricoli della provincia”. L’iniziativa, promossa dall’europarlamentare Nicola Procaccini, membro della Commissione Agricoltura di Bruxelles, ha portato alla raccolta di dati e considerazioni, corredati da un breve video che racconta questi aspetti di vita economica e sociale.

Parteciperà anche il rappresentante della Comunità Indiana nel Lazio Gurmuth Singh.