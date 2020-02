Fruit Logistica 2020, lo chef Fausto Ferrante a Berlino con il Mof

LATINA – Il Mercato Ortofrutticolo di Fondi è arrivato a Berlino per il Fruit Logistica 2010 e curerà le degustazioni dei prodotti dell’Agro Pontino grazie alla collaborazione dello Chef Fausto Ferrante. Il Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi ha programmato presso il proprio stand una serie di eventi enogastronomici Gli appuntamenti con i prodotti di eccellenza che transitano per il Mof arricchiti anche da un paio di happy hour a tema, rappresentano il corollario al programma messo a punto per il prestigioso appuntamento di settore. Il via domani.

IL PROGRAMMA –

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020

Ore 10:00 Apertura Stand

Ore 12:00 Il Mercato che produce Bontà – I sapori del MOF a tavola

A cura dello Chef Fausto Ferrante

Ore 15:00 Focus

La filiera agroalimentare pontina tra necessità organizzative

e opportunità di sviluppo

Introduce e Modera Bernardino Quattrociocchi, Presidente MOF

Saluti Carlo Medici, Presidente Provincia di Latina

Relatori Prof. Francesco Zecca, La Sapienza – Roma

Dott. Mario Schiano Lo Moriello, ISMEA

Conclusioni Enzo Addessi, Amministratore Delegato MOF

Ore 17:00 Veg Happy Hour

GIOVEDI 6 FEBBRAIO 2020

Ore 10:00 Apertura Stand

Ore 11:30 Focus

Piattaforma Trade Finance – FedagroMercati

Opportunità di finanziamento del credito commerciale, presentazione

del programma e demo della piattaforma

Introduce Valentino Di Pisa, Presidente FedagroMercati

Enzo Addessi, Amministratore Delegato MOF

Relatori Stefano Andolina, Deloitte Consulting

Filippo Sabatini,KOBO Working capital Finance

Antonio Castagna, 0KM Finance

Modera Gianluca Notari, Project coordinator

Conclude Bernardino Quattrociocchi, Presidente MOF

Ore 13:00 Il Mercato che produce Bontà – I sapori del MOF a tavola

A cura dello Chef Fausto Ferrante

Ore 16:30 Happy Hour

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Ore 10:00 Apertura Stand

Ore 12:00 Il Mercato che produce Bontà – I sapori del MOF a tavola

A cura dello Chef Fausto Ferrante

Al termine Saluti con bollicine fruttate