Carnevale, ragazzo cade dal carro a Minturno, è grave

MINTURNO – E’ stata una bella giornata di festa quella di ieri, martedì grasso, per l’ultimo giorno di Carnevale, dimenticando per qualche ora il Coronavirus, ma la chiusura è stata tragica. In serata si è registrato un grave incidente nel quale un ragazzo è rimasto ferito. E’ accaduto a Minturno, durante la XXIX edizione del Carnevale sul lungomare di Scauri, quando il giovane è improvvisamente caduto dal carro di carnevale del “Cappellaio matto”, in via Spiritiera, all’altezza di una curva, non è chiaro ancora come. Sul posto sono arrivati i soccorsi.

A quanto sembra il giovane nella caduta ha battuto la testa e poi è stato travolto dal carro riportando lo schiacciamento di parte del corpo. Le sue condizioni apparse subito molto serie, dopo l’arrivo all’ospedale di Formia, ne hanno consigliato il trasferimento in un nosocomio romano dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli si è recato sul posto dopo il grave incidente: “Forza Francesco ce la devi fare” è il post apparso sul profilo Fb del primo cittadino.

Indagano i carabinieri.