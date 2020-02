Latina, caos treni per guasto tra Fondi e Priverno

LATINA – Caos treni questa mattina sulla linea Roma – Napoli, via Formia, rallentata dalle 4.20 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Fondi e Priverno. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 100 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e tre limitati nel percorso. Solo dopo due ore il guasto è stato risolto, ma i treni viaggiano ancora con fortissimi ritardi. Alla stazione di Latina poco prima delle 8 si attendeva ancora quello delle 5,48.