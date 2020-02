Cinofili al Vittorio Veneto di Latina, trovato un nascondiglio in una porta

LATINA – Controlli con le unità cinofile dei carabinieri oggi al Vittorio Veneto di Latina nell’ambito del progetto “scuole sicure”, per il contrasto alla diffusione degli stupefacenti. Nella fessura evidentemente ricavata in una porta della scuola c’era una dose di hashish, e lo stesso nel giubbotto di un 17enne trovato appeso a un attaccapanni. Nelle 9 classi ispezionate non è stato trovato altro. Il minore è stato segnalato in Prefettura.