Coronavirus, la sindaca Villa: “Negativi i primi test sul paziente di Formia”

FORMIA – Sono risultati negativi fino ad ora, ma saranno ripetuti, gli esami sul ragazzo di Formia tornato alcune settimane fa da Shangai che ha accusato sintomi influenzali e come prevede il protocollo stabilito per il Coronavirus per chi è stato di recente in Cina, è stato trasferito allo Spallanzani di Roma senza passare dall’Ospedale Dono Svizzero di Formia. Ne dà notizia la sindaca Paola Villa.

“Fino a questo momento si esclude la presenza del virus. Chiaro che le analisi saranno ripetute, chiaro che lo Spallanzani sta seguendo con molta cautela il tutto – sottolinea in un post la prima cittadina di Formia – Ma una cosa va messa in chiaro, prima di tutto non va violata la privacy delle persone, la famiglia coinvolta ha seguito in modo dettagliato il protocollo e non deve essere soggetta a sciacallaggio, invadenza della propria libertà e va tutelata“. Villa condanna la psicosi venutasi a creare senza motivo.