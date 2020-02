Ventotene protagonista: tra la finzione in The New Pope e il vero crollo a Cala Nave

LATINA – Ventotene protagonista, nella fiction e nella realtà. Mentre scorrono le immagini dell’ultima puntata di The New Pope, girata sull’isola dove il cast diretto dal regista Paolo Sorrentino si era recato a primavera scorsa per le riprese dell’episodio ambientato nella scuola dove un gruppo di fondamentalisti prende in ostaggio sei bambini e il loro maestro, Don Antonio, Ventotene è suo malgrado di nuovo al centro della cronaca, stavolta per la sua fragilità. Si è infatti distaccata una porzione della falesia di Cala Nave e il Comune ha emesso un’ordinanza di interdizione per un tratto della famosa e praticamente unica vera spiaggia dell’isola. Il sindaco Gerardo Santomauro si appella alla Regione Lazio perché intervenga al più presto possibile.