Danilo Rea a Latina, è subito tutto esaurito per Concert for Luciano

LATINA – È sold out l’appuntamento di venerdì 7 febbraio (ore 21,15) con il Latina Jazz Festival e il grande Danilo Rea, terzo della stagione che si svolge al Circolo Cittadino. Danilo Rea per piano solo – Concert for Luciano è dedicato allo scomparso fondatore del Club Luciano Marinelli, cui è intitolata la nuova associazione, nata in memoria e per proseguire il lavoro di diffusione del genere, sostenuto sempre dall’avvocato appassionato di musica jazz (oltre che di basket).

“Il consenso verso il nostro lavoro sta crescendo e il concerto del 7 febbraio ha per tutti noi un significato particolare – dichiara Piergiorgio Marinelli, presidente del Latina Jazz Club – considerato che Danilo Rea ha voluto dedicare l’evento a mio padre. “Concert for Luciano” è una dedica che ha dentro forza e passione e che assume un significato particolare in questo mese di febbraio, mese in cui mio padre avrebbe compiuto gli anni. Mi aspettavo una risposta positiva dal pubblico, ma non credevo di arrivare al sold out già tre giorni prima. Sono segnali importanti per me e per tutti i soci del Latina Jazz Club e che ci danno l’entusiasmo per proseguire nel percorso, fare sempre nuove proposte e cercare soluzioni”.