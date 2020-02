L’europarlamentare Procaccini si dimette da assessore a Terracina

TERRACINA – L’europarlamentare Nicola Procaccini si dimette da assessore all’attuazione del programma ruolo che ricopre da quando ha dovuto rinunciare alla carica di sindaco di Terracina per accettare il posto nel Parlamento Europeo.

“Nell’Amministrazione si apre l’ultima fase della della finalizzazione delle attività più importanti messe in campo durante la consiliatura inauguratasi nel 2016. Per questo motivo ho rassegnato al sindaco “facente funzioni” Roberta Tintari la delega all’Attuazione del Programma _ spiega in una nota l’ex sindaco – Sarò sempre a disposizione di Roberta per ogni necessità, ma è giusto che sia lei a farsi carico, insieme ai suoi assessori, del completamento del nostro programma amministrativo”.

Il posto occupato fino ad oggi da Procaccini in giunta verrà ricoperto da Patrizio Avelli.