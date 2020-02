Latina, Renzi sceglie i coordinatori territoriali di Italia Viva

LATINA – Italia Viva ha reso noti i nomi dei coordinatori territoriali. Al termine dell’assemblea nazionale che si è svolta nel fine settimana, il partito dell’ex premier Matteo Renzi ha nominato coordinatori provinciali l’avvocato Renato Archidiacono e l’ex segretaria del Pd di Cisterna Elisa Giorgi. Mentre i coordinatori comunali sono la consigliera comunale di Latina Bene Comune Celina Mattei e Giorgio Fiore (in foto con Renzi). Comincia il lavoro di ricostruzione, mentre il prossimo appuntamento ufficiale con Italia Viva sarà per il 22 febbraio con l’assemblea nazionale, ora per i pontini con diritto di voto.