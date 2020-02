Mariangela Cacace presenta Materia e Luce allo Spazio Comel

LATINA – Proseguono gli eventi allo Spazio COMEL Arte Contemporanea con la mostra “Materia e Luce” personale dell’artista campana Mariangela Cacace. In esposizione alcuni dipinti ad olio di grandi e medie dimensioni che l’artista realizza attraverso una minuziosa e abile sperimentazione delle tecniche, dei materiali, degli accostamenti cromatici. “Una riflessione sul tempo e sullo spazio che sfocia in una pittura che continua a vivere e a mutare anche dopo l’intervento dell’artista”, dicono dalla galleria di Via Neghelli a Latina.

Come afferma Giorgio Agnisola, curatore della mostra “… si registra nei dipinti dell’artista quel clima di parvenze e assetti visionari, di liriche fughe dello sguardo entro uno spartito che in genere lega la materia grumosa e parcellizzata a fasci concentrati di luce e ampie cortine di materia soffice e sfumata. Le immagini cioè si rinvengono come emergenti da un fondo di buio o di luce; sono segni e forme che si definiscono come apparizioni, emersioni indefinite da un territorio d’anima che potrebbero dirsi persino metafisiche”.

La mostra sarà inaugurata sabato 8 febbraio alla presenza dell’artista e del curatore, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 23 febbraio.