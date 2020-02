Sulla Pontina atterra l’eliambulanza, ma non è un incidente

APRILIA – E’ atterrata l’eliambulanza oggi pomeriggio sulla Pontina al km 35, ad Ardea, con la conseguenza che l’arteria per il tempo strettamente necessario è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia. Sembrava un incidente, ma non era così: secondo le prime informazioni a bordo di un’auto c’era una persona in difficoltà, sembra ferita. Nell’auto, un’utilitaria, anche tracce di sangue. Non si hanno altre informazioni sull’accaduto. Sul posto ha operato la polizia stradale di Aprilia che sta svolgendo gli accertamenti del caso.