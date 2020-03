Coronavirus, confermato il primo caso a Minturno. Scuole chiuse fino all’8 marzo in 6 comuni

FORMIA – E’ stato confermato dallo Spallanzani il primo caso di Covid-19 in provincia di Latina. La donna, residente a Cremona in visita ai parenti a Scauri Minturno, si è recata al Pronto Soccorso di Formia dopo aver avvertito i sintomi influenzali. A seguito del confronto con lo Spallanzani è stata trasferita in questa struttura dove è attualmente ricoverata.

Il personale di Pronto Soccorso di Formia è stato sottoposto ad isolamento fiduciario ed è stato effettuato il tampone anche se nessuno di loro, al momento presenta sintomi. Allo stesso modo, l’Unità di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione sta effettuando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna disponendo fin da subito l’isolamento fiduciario per le persone con le quali ha avuto contatti diretti. I locali di Pronto Soccorso sono stati sottoposti alla necessaria sanificazione e l’attività sta proseguendo regolarmente.

La Asl coglie l’occasione per ribadire che in caso di sintomi respiratori, non bisogna recarsi al Pronto Soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale e seguirne le indicazioni. Si ricorda che è inoltre disponibile il numero verde della Regione Lazio 800 118 800

Intanto il Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dopo aver convocato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel comprensorio di Minturno-Scauri, del Centro Diurno “Come le Sirene” di Tufo e la sospensione di ogni manifestazione pubblica (civile e sportiva) in tutto il territorio comunale da oggi e fino all’8 marzo. In attesa che vengano ricostruite, la catena epidemiologica, la rete di contatti e di spostamenti avuti dalla persona ricoverata, il Comune ha ritenuto di assumere questa misura a scopo precauzionale. Il Sindaco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti, in base all’evolversi degli eventi e alle comunicazioni che giungeranno, nelle prossime ore, dalle Autorità competenti.

Anche le scuole di Formia, da oggi a sabato saranno chiuse in via precauzionale, così come anche a Gaeta, Casteforte, Spigno e Santi Cosma e Damiano, le scuole di Itri invece saranno chiuse solo per la giornata di oggi.

“In questo momento è importante non farsi prendere da false paure ed allarmismi – dice il sindaco di Formia Paola Villa – rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri vengano assicurati come si deve. Inoltre il Comune di Formia è in diretto contatto con la Prefettura e con il direttore dell’Asl affinché ci siano informazioni chiare e precise. Cercheremo di dare attraverso i nostri canali istituzionali tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo. Ad oggi tra i cittadini di Formia non risultano casi, con pazienza ed uniti andiamo avanti”.

ORDINANZA DEL COMUNE DI GAETA