Incendio in un campeggio di Terracina in fiamme un bungalow

LATINA – Un pericoloso incendio è divampato nella notte in un campeggio di Via Badino a Terracina. Completamente distrutto dalle fiamme un bungalow. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra locale che hanno domato il rogo non senza difficoltà e con l’ausilio di due autobotti arrivate dal comando provinciale di Latina.

Del modulo abitativo e della veranda esterna è rimasto solo lo scheletro. Si indaga sulle cause dopo il sopralluogo effettuato in collaborazione con i carabinieri. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.