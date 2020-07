Omicidio suicidio ad Aprilia nella notte, marito spara alla moglie e poi si uccide

APRILIA – Dramma in un appartamento di Aprilia, nella zona di Fossignano, dove un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 e poi si è tolto la vita. I fatti questa notte intorno alle 3:30. Il 48 enne C.C. le sue iniziali, di Caltanissetta, dopo una lite scaturita per motivi in corso di accertamento, ha esploso tre colpi di revolver cal.38, legalmente detenuto, contro la moglie, una donna di 45 anni anche lei di Caltanissetta. I proiettili l’hanno raggiunta al torace, causandone la morte. L’uomo, dopo aver commesso il delitto, si è suicidato sparandosi un colpo in testa con la stessa arma. I Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia sono stati allertati da un parente convivente della coppia e sono immediatamente intervenuti sul posto scoprendo la tremenda scena. Dai primi accertamenti svolti, è emerso che la coppia, proveniente dal comune di Marino, non avesse in corso alcuna causa di separazione. Erano ad Aprilia dal maggio di quest’anno per lavoro. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla procura della repubblica di Latina. Sul posto, oltre al medico legale, il pm Martina Taglione.