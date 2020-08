Calcio, rinviato per pioggia l’allenamento del Latina con l’Aranova

Shares

LATINA – E’ stata rinviata per impraticabilità del campo dovuta alle insistenti piogge di oggi, la partita di allenamento congiunto del Latina Calcio con l’Aranova, prevista per oggi alle 16,30 all’ex Fulgorcavi. Il match contro il team che disputerà il prossimo campionato in eccellenza che doveva svolgersi rigorosamente a porte chiuse secondo quanto previsto dalle norme anti covid-19 attuali alla sola presenza dei giornalisti sportivi, non potrà essere giocata a causa del maltempo.