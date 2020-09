Bambino positivo alla Frezzotti – Corradini, chiuso per sanificazione il padiglione D

Shares

LATINA – Ancora un positivo in una scuola. E’ stata pubblicata questa mattina la comunicazione ufficiale da parte della dirigente scolastica dell’istituto Frezzotti Corradini. Questa mattina nel padiglione D della primaria di via Quarto le lezioni saranno sospese per permettere la sanificazione. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani tranne che nella classe del bambini positivo che invece dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni.

Rientreranno in classe solo il 9 ottobre invece i ragazzi di una classe della media Manuzio a Latina Scalo, gli studenti saranno sottoposti a tampone. Intanto la scuola è stata sanificata e gli altri alunni sono potuti rientrare in classe.