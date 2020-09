Richmond Boakye torna a Latina per curare uno strappo muscolare

Shares

LATINA – Richmond Boakye, attaccante della Stella Rossa, ex giocatore del Latina Calcio, si trova a Latina in questi giorni per sottoporsi ad alcune fisioterapie terapie con Massimo Piva. E’ lui stesso a spiegare le motivazioni: “Sono tornato a Latina Da Physiofit perché ho fiducia in Massimo, che ho conosciuto quando era fisioterapista del Latina in serie B. Ho scelto di raggiungere lui perchè è stato l’unico in grado di aiutarmi in passato – spiega il giocatore – Nell’ultimo anno ho subito cinque infortuni muscolari, e non sono mai riuscito a fare quattro partite di fila. D’accordo con la società e con il mister Dejan Stankovic, ho scelto di venire qui perché quando lui mi ha trattato sono stato bene”. E infatti la ripresa di Boakye è a buon punto. Si sta sottoponendo alle terapie mattina e pomeriggio e dopo una settimana di lavoro la situazione sembra migliorata.