Terracina, autocisterna carica di Gpl si ribalta: centro storico bloccato

TERRACINA – Si è rovesciata per ragioni ancora tutte da chiarire e ha bloccato Corso Anita Garibaldi, nel centro storico di Terracina, un’ autocisterna contenente circa 2500 litri di GPL. Sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che non ci sono, al momento, fuoriuscite di gas. In arrivo, per le ulteriori operazioni di messa in sicurezza e travaso, anche il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) del Comando di Roma.