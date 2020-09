Addio a Carlo Carniel, fu consigliere comunale di Latina nel 1993

Shares

LATINA – Arriva con una nota del’ex sindaco Vincenzo Zaccheo firmata con il collega di partito Salvatore De Monaco, la notizia della scomparsa di Carlo Carnierl, ex consigliere comunale dell’Msi a Latina, eletto nel 1993 all’epoca della prima amministrazione Finestra.

“Un uomo di grande valore, simpatia e umanità: impegnato nella vita sociale di Borgo Carso, imprenditore agricolo e florovivaistico, era stato anche elicotterista della Guardia di Finanza. Una grave perdita per tutta la comunità della Destra della nostra città. Anche grazie al suo contributo, alla sua disponibilità e al suo impegno con l’Msi nel 1993 riuscimmo ad eleggere per la prima volta un sindaco di Destra nella nostra città. Una grande perdita per tutti noi che abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscerlo”, commentano Zaccheo e De Monaco.

Carnierl lascia la moglie Paola.