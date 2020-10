Latina, tutti a caccia del vaccino antinfluenzale: con il Covid la campagna funziona

Shares

LATINA – Nella prima settimana di campagna antinfluenzale soltanto al Goretti di Latina oltre mille operatori sanitari si sono già sottoposti al vaccino. L’adesione viaggia quest’anno verso l’80% anche tra gli anziani e i bambini e le richieste, anche nelle categorie per le quali la vaccinazione non è fortemente consigliata (e quindi è a pagamento), sono tantissime.

Negli anni addietro, la campagna vaccinale per l’influenza di stagione nonostante gli sforzi della autorità sanitarie si fermava sempre sotto la soglia attesa, anche se alcuni episodi e una maggiore attenzione all’attività di sensibilizzazione e promozione diretta del vaccino, hanno negli anni migliorato il dato. Quest’anno però, il rischio che i sintomi del Covid-19 possano essere confusi con quelli dell’influenza ritardando la diagnosi che, quando è precoce, consente un decorso migliore, ha fatto crescere enormemente l’adesione.

E anche la pronuncia del Tar, che ha bocciato l’ordinanza della Regione Lazio che disponeva l’obbligatorietà del vaccino antinfluenzale per il personale sanitario e per gli over 65 lasciando oggi le due categorie libere di scegliere come comportarsi, non sembra aver prodotto retromarce. La gigantesca macchina organizzativa che dovrà distribuire sul territorio le 180mila dosi destinate a Latina e provincia si è messa in moto puntuale e ha consentito la consegna delle prime 90mila. Centomila le provette che la Regione Lazio ha assegnato alle farmacie.

“Anche per quanto riguarda la vaccinazione antipneumococcica c’è una grande richiesta, superiore alle attese. Colgo l’occasione per dire che chi ha fatto il “13” (Prevenar), può ora fare il “23” che è uscito da poco”, spiega Loreto Bevilacqua, pediatra e direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria della Asl di Latina con noi questa mattina su Radio Immagine per fare il punto.

ALCUNE INFO – La Regione Lazio raccomanda fortemente la vaccinazione alle persone dai 60 anni di età garantendone la gratuità così come per medici, personale sanitario, anche volontario, e in genere a tutti i lavoratori essenziali dell’area sanitaria.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita anche per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni compiuti.

Inoltre, insieme alla vaccinazione antinfluenzale, specialmente per chi soffre di patologie croniche, è raccomandata la vaccinazione anti-pneumococcica, utile a prevenire le polmoniti batteriche: le due vaccinazioni possono essere fatte contemporaneamente.