Non vuole pagare la luce, intesta il contratto a un uomo di Cisterna deceduto da 33 anni

CISTERNA – Ha intestato la sua bolletta della luce ad un uomo deceduto nel 1991, poi non ha pagato e il gestore, Acea Energia, ha inviato il conto ai familiari dell’uomo scomparso ormai da 33 anni. Sono stati loro, una famiglia residente a Cisterna, a presentare denuncia ai carabinieri dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento relativa a quattro fatture non pagate, per un importo di circa 200,00 euro, per un’utenza intestata al loro congiunto deceduto attivata nel basso Lazio.

I militari hanno così individuato e denunciato un 58enne di origini campane, già noto per numerosi precedenti specifici, ora accusato del reato di sostituzione di persona.

Un fenomeno dilagante quello dell’intestazione fraudolenta di utenze elettriche a nome di ignare persone generalmente già decedute all’atto della sottoscrizione dei contratti.